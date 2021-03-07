Vaka sayısı geçen haftaya göre artış gösterdi - Son Dakika

Vaka sayısı geçen haftaya göre artış gösterdi

Kentte korona virüs vaka sayısı yaklaşık 350'ye çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı, geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre kentte vaka sayısı bu hafta yüz binde 47,64'e yükseldi

Afyonkarahisar'da yüz binde 38,44 olan vaka sayısı 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 47,64'e yükseldi. Buna göre kentte yaklaşık 350'ye çıktı. Bu kişilerden 40'a yakının hastanede tedavi altında olduğu diğerlerinin ise evlerinde karantina sürecinde oldukları öğrenildi. Vaka sayısının geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık 80 kişi birde artması ise tedirginliğe neden oldu. Vakalarda yaşanan artışta ise vatandaşlar yine vatandaşları suçladı. Vatandaşlar sokağa çıkan bir çok kişinin kurallara uymadıklarını özellikle maskelerini olması gibi takmadıklarını ve sosyal mesafeye uymadıklarını ifade ettiler.