Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesiyle hastaneye getirilen İranlı çocuk gözlem altına alındı.

Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi, System.String[]

Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesiyle hastaneye getirilen İranlı çocuk gözlem altına alındı.


Sabah saatlerinde İran uyruklu 3 yaşındaki Elya Ahmedi isimli çocuk, ailesi tarafından korona virüsü şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildi. Çocuk tedavi altına alınırken, hastanedeki bir servis diğer hastalara ve hastane personellerine kapatıldı. Çocuğun durumuyla ilgili Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Valiliğine de bilgi verilirken, gerekli tetkiklerin ardından çocukta korona virüsü olup olmadığı tespit edilecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Sabah, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
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