Afyonkarahisar'da Korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

- Afyonkarahisar'da Korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi.

Korona virüs teşhisiyle Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesinde tedavi gören 36 yaşındaki Faruk Yılmaz, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Faruk Yılmaz, 7 gün boyunca tedavi sürecinde kendisi ile ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yılmaz, "İnşallah, 14 gün karantina süremin sonunda da immün plazma tedavisi için donör olacağını söyleyen Faruk Yılmaz, Kan bağışında bulunacağım. Hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Çakır ise "Faruk bey şimdi de 14 gün boyunca evinde gözetim altında tutulacak. Kesinlikle hiç kimseyle temas etmeyecek.