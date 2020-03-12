Afyonkarahisar'da koronavirüs nedeniyle buzağı kongresi ertelendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da koronavirüs nedeniyle buzağı kongresi ertelendi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da bugün başlaması ve 15 Mart'a kadar devam etmesi planlanan 1. Uygulamalı Buzağı Kongresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Afyonkarahisar'da koronavirüs nedeniyle buzağı kongresi ertelendi, System.String[]

Afyonkarahisar'da bugün başlaması ve 15 Mart'a kadar devam etmesi planlanan 1. Uygulamalı Buzağı Kongresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi ile Sığır ve Buzağı Derneği iş birliğinde 12-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulan 1. Uygulamalı Buzağı Kongresi'nin, Kovid-19 salgını dolayısıyla ertelendiği duyuruldu.

Kongre düzenleme komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kovid-19 salgını ile ilişkili olarak, ülkemizde ilk vakanın görülmesi sebebiyle gerek yurt içi seyahatin sakıncalı duruma gelmesi, gerekse toplu halde bir arada bulunulan etkinliklerin riskli duruma gelmesi sebebiyle, 12-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 1. Uygulamalı Buzağı Kongresi, 17-20 Eylül 2020 tarihine ertelenmiştir. Kongre için daha önceden yapılmış kayıtlar geçerlidir."

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:12 Kaynak: AA
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