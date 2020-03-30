Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 69 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan 69 kişiye para cezası kesildiği bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 20-30 Mart tarihleri arasında il merkezinde yapılan denetimlerde para cezaları uygulandığı belirtildi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"54 kişiye piknik ve parkta sosyal mesafe kuralına uymadıkları için, 4 kişiye fazla yolcu taşımaktan, bir kişiye kapıdan satış yapmaktan, 10 kişiye umuma açık işyeri açmaktan ve işyerinde bulunmaktan olmak üzere toplam 69 kişiye cezai işlem uygulanmıştır."