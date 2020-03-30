Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 69 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 69 kişiye para cezası kesildi
6 saat önce
Afyonkarahisar'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan 69 kişiye para cezası kesildiği bildirildi.
Afyonkarahisar'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan 69 kişiye para cezası kesildiği bildirildi.
Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 20-30 Mart tarihleri arasında il merkezinde yapılan denetimlerde para cezaları uygulandığı belirtildi.
Denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"54 kişiye piknik ve parkta sosyal mesafe kuralına uymadıkları için, 4 kişiye fazla yolcu taşımaktan, bir kişiye kapıdan satış yapmaktan, 10 kişiye umuma açık işyeri açmaktan ve işyerinde bulunmaktan olmak üzere toplam 69 kişiye cezai işlem uygulanmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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