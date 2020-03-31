Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirlerine uymayan minibüs sürücüsüne ceza kesildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan, en fazla 7 yolcu taşıması gerekirken 23 işçi taşıyan minibüs sürücüsüne 392 lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında kapasitelerinin yarısından fazla yolcu taşınıp taşınmadığını kontrol eden jandarma ekipleri, Kozluca köyünde durdurdukları minibüste en fazla 7 yolcu taşınması gerekirken 23 işçi taşındığını tespit etti.

Araçtakileri indiren ekipler, sosyal mesafe kuralına uyularak tarım işçilerini farklı minibüslerle evlerine gönderdi.

Tutanak tutulan minibüs sürücüsü Mehmet C'ye 392 lira ceza kesildi.