Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, bir evde kumar oynayan 13 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 41 bin 342 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Arabacılar sokaktaki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve takibin ardından söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, plastik çöp kovasının alt kısmına gizlenmiş, kumar oynamakta kullanılan malzemelerin yanı sıra çok sayıda alkol şişesi, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Polis ekipleri, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan ev sahipleri C.A. ile A.H'ye adli işlem yaptı.

Adreste bulunan 13 kişiye, Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 41 bin 342 lira idari para cezası uygulandı.