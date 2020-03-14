Afyonkarahisar'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor

28 dakika önce

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.

Yeni tip koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kent merkezinde ortak kullanım alanlarında oluşabilecek virüs tehditlerini engellemek amacıyla kurduğu özel dezenfekte ekibi, geceleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Özel kıyafetli ve maskeli ekip, iki ayrı cihazla Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyonun kullanıldığı gece mesaisinde belediye binası, sosyal tesisler, otobüs durakları, kurs merkezleri, ATM'ler ve vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.

Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel ekibin kent genelinde 3 gündür dezenfeksiyon çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğünü söyledi.

Çalışmalara ilk önce halk otobüslerinden başlandığını dile getiren Atlı, şöyle konuştu:

"Belediye binasıyla bazı kamu kurumu binaların dezenfeksiyon çalışmalarını yaptık. Bu çalışmalarımız, gece gündüz belirli periyotlarlarda devam edecek. Özel ekibimizin kulanmış olduğu dezenfektan Sağlık Bakanlığınca onaylanan bir solüsyon. İnsan sağlığına hiçbir zararı da yoktur. Sadece bakteri ve virüslere karşı etkilidir. Ekibimiz de tam teşekküllü olmakla beraber dezenfeksiyon stoklarımız da yeterince mevcuttur."

Öte yandan özel ekibin virüs tehdidi ortadan kalkana kadar umuma açık alanlar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfekte çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Afyonkarahisar'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu

Son Dakika Haberleri
01:40 BM çalışanlarına koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma direktifi
01:36 Trablus'ta düzenlenen saldırıda Hafter'e bağlı 20 kişi öldü
01:22 Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
01:22 Ordu-Giresun Havalimanında ulaşıma sis engeli
01:19 SİLİVRİ'DE TIP BAYRAMI İÇİN TOPLANAN DOKTORLAR KORONAVİRÜSÜ KONUŞTU

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:44:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]