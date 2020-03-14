Afyonkarahisar'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.

Yeni tip koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kent merkezinde ortak kullanım alanlarında oluşabilecek virüs tehditlerini engellemek amacıyla kurduğu özel dezenfekte ekibi, geceleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Özel kıyafetli ve maskeli ekip, iki ayrı cihazla Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyonun kullanıldığı gece mesaisinde belediye binası, sosyal tesisler, otobüs durakları, kurs merkezleri, ATM'ler ve vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.

Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel ekibin kent genelinde 3 gündür dezenfeksiyon çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğünü söyledi.

Çalışmalara ilk önce halk otobüslerinden başlandığını dile getiren Atlı, şöyle konuştu:

"Belediye binasıyla bazı kamu kurumu binaların dezenfeksiyon çalışmalarını yaptık. Bu çalışmalarımız, gece gündüz belirli periyotlarlarda devam edecek. Özel ekibimizin kulanmış olduğu dezenfektan Sağlık Bakanlığınca onaylanan bir solüsyon. İnsan sağlığına hiçbir zararı da yoktur. Sadece bakteri ve virüslere karşı etkilidir. Ekibimiz de tam teşekküllü olmakla beraber dezenfeksiyon stoklarımız da yeterince mevcuttur."

Öte yandan özel ekibin virüs tehdidi ortadan kalkana kadar umuma açık alanlar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfekte çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.