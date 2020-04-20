Afyonkarahisar'da koronavirüsü yenen 20'nci hasta taburcu oldu - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 25 yaşındaki hasta, sağlığına kavuşmasının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edilirken, iyileşen hasta sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

Yüksek ateş ve öksürük nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilen ve testler sonucunda koronavirüs bulgularına rastlanarak tedaviye alınan 25 yaşındaki hasta, 10 gün süren tedavi sürecinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlı desteğiyle taburcu oldu. Taburcu olurken tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden adı açıklanmayan kişi, "10 gün süren zor bir tedavi sürecini tamamlayarak, taburcu oluyorum. 14 günlük karantina sürecimi de sağlıklı bir şekilde tamamladıktan sonra inşallah plazma bağışçısı olarak başka hastalara destek olmak istiyorum" dedi.Taburcu edilen genç hasta ambulansa alınarak, sağlık ekiplerince 14 gün boyunca karantinada kalacağı adrese götürüldü. Afyonkarahisar'da böylelikle tedavi sürecini tamamlayarak taburcu olan hasta sayısının da 20'ye yükseldiği belirtildi.