AFYONKARAHİSAR - "Koruyucu Aile Kortej Yürüyüşü" yapıldı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - "Koruyucu Aile Kortej Yürüyüşü" yapıldı

30.06.2022 11:06

Afyonkarahisar'da "Koruyucu Aile Kortej Yürüyüşü" düzenlendi.

Afyonkarahisar'da "Koruyucu Aile Kortej Yürüyüşü" düzenlendi.

İmaret Camisi önünde bir araya gelen koruyucu aileler ile sivil toplum kuruşu üyeleri, ellerinde pankartlarla Kent Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Türkiye'nin 81 ilinde koruyucu aile modelini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildiğini söyledi.

Her çocuğun yetişme sürecinde aile şefkatine ihtiyaç duyduğunu aktaran Keklik, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'ımız koruyucu aile modeline duyarlı bir şehrimiz. Bu modeli en çok benimseyen ve devletimize destek veren illerden birisiyiz. Bu konuda ilgili olan anne ve babalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha çok vatandaşımızın da koruyucu aile olmaları noktasında da teşvik ediyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü de yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Yürüyüşe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve koruyucu aileler katıldı.

Program, Devlet Bahçeli Parkı'nda "Koruyucu Aile Şenliği"yle devam edildi.

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Kaynak: AA

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