Afyonkarahisar'da Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı

14.01.2021 11:05
Afyonkarahisar'da Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına, Acil Kullanım Onayı verilen CoronaVac aşısı yapılıyor.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına, Acil Kullanım Onayı verilen CoronaVac aşısı yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin akşam saatlerinde aşı olması ile önceki günlerde 81 ile dağıtımı yapılan aşıların, sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı.

Sağlık çalışanları, MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden oluşturdukları randevuyla, Afyonkarahisar'daki bütün hastanelerde ve sağlık ocaklarında aşı olmaya başladı.

İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da Afyonkarahisar Devlet Hastanesine gelerek CoronaVac aşısını yaptırdı.

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk aşıyı olmasının ardından randevu sistemiyle Afyonkarahisar'daki bütün hastanelerde, sağlık ocaklarında ve toplum sağlığı merkezlerinde aşılama çalışmalarının başladığını söyledi.

Bugün saat 24.00'e kadar aşı randevularının dolu olduğunu dile getiren Korkmaz, şöyle konuştu:

"Aşıya, sağlık çalışanlarımızın büyük bir ilgisi var. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah, bu aşı hayırlara vesile olur, bu hastalıktan çok çabuk bir şekilde kurtuluruz. Afyonkarahisar'a şu anda 18 bin aşı geldi. 15-16 bin civarında bir sağlık çalışanımız var. Afyonkarahisar'da bütün hastanelerde ve sağlık ocaklarında bu aşımız yapılıyor. İlk aşamada sağlık çalışanlarına bu aşılar yapılacak. Daha sonra da huzurevindeki vatandaşlarımız aşı olacak. Aşılar geldikçe de peyderpey herkese aşılar yayılacak."

"İnşallah, örnek oluruz ve herkes aşılanır"

Aşı olan hemşire Songül Arslantürk de aşıyı uzun süredir beklediğini ve ilk olanlardan biri olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Aşının faydalı olacağına inandığına dikkat çeken Arslantürk, "En son çocukluğumda aşı olmuştum. Aşıdan korkardım ve kaçmaya çalışırdım. Aşıyı yapan sağlık çalışanımızın eli çok hafifmiş. Hiç hissetmedim. İnşallah, örnek oluruz ve herkes aşılanır. İnşallah, ülkemiz bu salgından en kısa zamanda kurtulur." diye konuştu.

Soğuk zincirle gelen aşılar, randevulu sağlık çalışanlarının cep telefonlarına gelen kare kod uygulamasının ardından yapılıyor. Daha sonra aşı olan sağlık çalışanları, 15 dakika gözlem altında tutuluyor.

İl Sağlık Müdürü, Fahrettin Koca, Karahisar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı - Son Dakika


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