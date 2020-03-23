Afyonkarahisar'da Kovid-19 salgınına karşı park ve meydanlardaki oturma alanları tel örgüyle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Kovid-19 salgınına karşı park ve meydanlardaki oturma alanları tel örgüyle... - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Kovid-19 salgınına karşı park ve meydanlardaki oturma alanları tel örgüyle...

7 saat önce

Afyonkarahisar'da belediye ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından halk sağlığını korumak adına önlem amaçlı başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Afyonkarahisar'da Kovid-19 salgınına karşı park ve meydanlardaki oturma alanları tel örgüyle..., System.String[]

Afyonkarahisar'da belediye ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından halk sağlığını korumak adına önlem amaçlı başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinden itibaren kentteki park ve meydanlardaki bankları söktü, bazılarını da tel örgüleriyle kapladı.

Görevli Şuayip Gökay, belediyenin koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların toplu olarak oturmalarını önlemek için oturma alanlarını tel örgüyle kapladıklarını söyledi.

Çalışmalarını bir haftadır sürdürdüklerini aktaran Gökay, "İl genelindeki park ve bahçelerdeki bank, kamelya ve oturma alanlarında önlemleri alıyoruz. Şu anda da oturma alanlarını tel örgüyle kaplıyoruz. Vatandaşlarımızın buralarda toplu bir şekilde oturmamalarını istiyoruz. Bu alanlar salgın bitene kadar bu şekilde kalacak." diye konuştu.

Maaşlarını çekmeye gidenleri polis ekibi uyardı

Öte yandan kentte, tedbirler çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulaması sürüyor.

Bankaların 12.00 ile 17.00 arasında hizmet vereceklerinin açıklanmasının ardından Afyonkarahisar'daki kamu ve özel bankalar ile PTT önünde yoğunluk oluştu.

Müşteriler güvenlik personellerince, tek tek bankalara alındı.

PTT'ye maaşını çekmek için gelen 68 yaşındaki Bekir Özçelik'in işlemi görevli tarafından yapılmadı.

Mağduriyetini 155'e bildiren Özçelik'in bulunduğu noktaya polis ekibi gönderildi.

Durumu anlatan Özçelik, polis memuruyla PTT'ye girerek gişe görevlisi aracılığıyla maaşını çekti.

Bu esnada polis memuru Özçelik'i "Lütfen evinden çıkma amca. Bizi ara, biz sana maaşını da getiririz, ekmeğini de getiririz, her konuda sana yardımcı oluruz. Devlet sizin dışarıya çıkmanıza yasak koydu." sözleriyle uyardı.

Daha sonra 65 yaşındaki başka bir kişiye de maaşını çekmesinde yardımcı olan ekipler, onlara hemen evlerine gitmeleri gerektiğini aktardı.

Türkiye, Afyon, Sabah, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:52 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti         
16:51
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı         
16:30
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor         
09:48
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek         
08:48
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 22:52:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da Kovid-19 salgınına karşı park ve meydanlardaki oturma alanları tel örgüyle... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]