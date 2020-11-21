Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedavisi gören İGM üyesi Akkaya, vefat etti - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İscehisar İl Genel Meclisi (İGM) üyesi İbrahim Akkaya, yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 20 gün önce Kovid-19'a yakalanan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden 67 yaşındaki Akkaya'nın dün durumu ağırlaştı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Akkaya, kurtarılamadı.

İbrahim Akkaya'nın vefat haberini alan yakınları ve sevenleri, sosyal medyadan Akkaya'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Akkaya, önceki dönem Seydiler belde belediye başkanı olarak da görev yapmıştı.