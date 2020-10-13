Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri

13.10.2020 22:49
Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında yapılacak etkinliklerle ilgili düzenleme yapıldı.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında yapılacak etkinliklerle ilgili düzenleme yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfssıhha Kurulunun Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, sivil toplum örgütleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek ve üst kuruluşları, birlik ve kooperatiflerce düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yasal düzenlemeler doğrultusunda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, 'kamu kurum ve kuruluşların yapacağı resmi yürüyüşler, siyasi partilerin kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler hariç' katılım sayısı, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakılmaksızın Afyonkarahisar il sınırları içerisinde '20 Ekim ile 3 Kasım' tarihleri arasındaki 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı vb. her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılması yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.

Basın açıklamaları ile ilgili de düzenlemenin yapıldığı açıklamada, kentteki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde de herhangi bir kısıtlama olmayacağı kaydedildi.

Koronavirüs, Afyon, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

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