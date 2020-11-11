Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kamu kurumlarına girişte ve pazar yerlerinde satış yapan esnaftan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu isteneceği belirtildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca, Afyonkarahisar Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerine girişlerde ve kentteki pazar yerlerinde satış yapan esnaftan (sebze-meyve pazarı, sosyete pazarı) HES uygulaması kodu isteneceği bildirildi.
Açıklamada, alınan karara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem başlatılacağı ifade edildi.
- Kaynak: AA
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