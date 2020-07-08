Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında Afyonkarahisar'da kent genelinde denetim yapıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri, kentin farklı noktalarında 20 personelin katıldığı denetimlerde, maske takmayan veya fazla yolcu alan ticari araçlara ceza uyguladı.

Ekipler, özellikle alışveriş merkezleri önünde vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları yönünde uyardı.

İnönü Caddesi üzerinde trafik ve asayiş ekipleri, minibüs şoförlerini ve yolcuları denetledi. Asri Mezarlık önünde de ilçe ve beldelerden gelen minibüsler ile ticari taksiler durdurularak kontrol edildi. Fazla yolcu bulunan araçlara da cezai işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika
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