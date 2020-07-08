Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı

Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu

Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı

"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap

Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti

Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi

Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü

Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim

Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı

Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti

Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki

Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı