Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında su kesintisi yapılmayacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında su kesintisi yapılmayacak

6 saat önce

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri nedeniyle vatandaşların hijyen açısından bir sorun yaşamaması için su kesintisi yapmayacaklarını açıkladı.

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında su kesintisi yapılmayacak, System.String[]

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri nedeniyle vatandaşların hijyen açısından bir sorun yaşamaması için su kesintisi yapmayacaklarını açıkladı.


Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin koronavirüs salgınına karşı tedbirlerinin ilk günden itibaren başladığını belirtti.

Türkiye'de dezenfekte çalışmalarını ilk başlatan belediyelerden biri olduklarını aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 10 gündür gece gündüz kentte cadde ve sokaklar yıkanırken kamu kurumları, halk otobüsleri, camiler, bankalar, ATM'ler, duraklar, çöp konteynırları ve umuma açık alanlarda özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi sürekli gerçekleştiriliyor."

Vatandaşların belediye hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması için gereken çalışmaların yapıldığını aktaran Zeybek, "Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, belediyemize ait işletmelerin ödemeleri gereken kira bedelleri 3 ay süreyle ertelenmişti. Aldığımız karar ile bugün de, hijyen tedbirleri kapsamında da konutlarda su borcu olan abonelerin 1 Mayıs'a kadar su kesintileri yapılmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:48 Kaynak: AA

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