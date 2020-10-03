Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi - Son Dakika

Tekirdağ Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, çeşitli kurumlarca düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Buna göre, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, sivil toplum örgütleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek ve üst kuruluşları, birlik ve kooperatiflerce düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi.

Alınan kararlara uymayanlara idari işlem uygulanacak.