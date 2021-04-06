Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 okulda uzaktan eğitim yapılması kararı alındı.

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Osmangazi Mahallesi'ndeki Nurten Telek İlkokulu ile merkeze bağlı Salar beldesindeki Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Salar İlkokul ve Salar İmam Hatip Ortaokulu'ndaki yüz yüze eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.

Okullarda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

Ayrıca, kentteki sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs'a kadar ara verildiği ifade edildi.