Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmelere para cezası - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 19 iş yerine toplam 19 bin 92 lira cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca oluşturulan ekipler, kentteki iş yerlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yapılan kontrollerde, güzellik salonu, kuaför ve berber, ticari taksi, pazar yeri ile şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma faaliyetli yürüten 19 iş yerine, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 19 bin 92 lira ceza kesildi.