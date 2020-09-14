Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne ceza - Son Dakika

Ekipler, durdurdukları 13 koltuklu bir işçi servisinin 20 işçi taşıdığını belirledi. Ayrıca, araçta yolcuların kullanması için dezenfektan bulundurulmadığı, uyarı ikaz yazıları asılmadığı tespit edildi.

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