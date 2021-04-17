Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 12 bin 24 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Erenler Mahallesi'ndeki evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve yapılan baskında kumar oynamada kullanılan materyaller ile 7 mermi ele geçirildi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 9 kişiye 12 bin 24 lira ceza uyguladı.

H.B.Ç. ile Ö.A'ya "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.