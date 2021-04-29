Afyonkarahisar'da köy meydanındaki cami 4 minaresiyle dikkati çekiyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kızılca köyündeki Avrupalı hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan 3 katlı ve 4 minareli cami, yoğun ilgi görüyor.

Hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan 3 katlı, 4 minareli "Kızılca Camisi" yaklaşık 20 yıldır 393 nüfuslu Kızılca köyü sakinlerine hizmet veriyor.

Cami 4 minaresi ile kentteki diğer yerleşim yerlerinde yaşayanların dikkatini çekiyor.

Köy muhtarı Bayram Altınkaya, AA muhabirine, Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan 300'ün üzerinde hemşehrilerinin çok hayırsever olduğunu söyledi.

Köydeki çalışmalarda el birliğine çok önem verdiklerini dile getiren Altınkaya, "Okulumuz, sağlık ocağımız ve köy konağımız dahil her şeyimiz mevcut. Bu 4 minareli camimiz de Avrupalı hayırsever hemşerilerimizin desteğiyle 2001 yılında yapılmıştır. Ege Bölgesi'ndeki köyler içerisinde bizim camimiz gibi 4 minareli yoktur. Bu konuda bizim köyümüz tektir." dedi.

Altınkaya, caminin 4 minaresini de Avrupalı hemşerilerinin yaptırdığını ve bu hayırseverlerin isimlerinin de mermer plakalarla yazılı olduğunu anlattı.

Köy sakini Sebahattin Koçak da Kızılca'da yaşayanların devlete masraf üretmeden kendi ihtiyaçlarını el birliğiyle ve yardımlaşmayla çözdüğünü dile getirdi.

Koçak, camilerinin 4 minaresi ve 3 katlı olmasıyla görenlerin ilgisini çektiğini belirterek hayırseverlere teşekkür etti.