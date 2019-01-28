Afyonkarahisar'da Köy Odası Geleneği Yaşatılıyor

Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş köy odası geleneği, Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde hem yöresel türküleri hem de renkli orta oyunlarıyla gelecek nesillere aktarılıyor.
Anadolu'nun kültürünün önemli gelenekleri arasında yer alan köy odaları, Sandıklı'da uzun kış gecelerinde yöresel türkülerin yanı sıra, renkli görüntüleri ve eğlenceli mizahları yaşatılıyor.
Köy odasında yapılan etkinliklerde, misafirlere ikram edilmek için tel helvası yapılıyor. Yöresel türkülerin söylendiği gecelerde, orta oyunlarından 'yüzük saklama', ' çat pat', 'uzun eşek', 'tabur dur, tabur vur', 'topuk dövmece' ve 'patates yuvarlamaca' gibi eğlenceli oyunlar oynanıyor.
Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Ekrem Çavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy odası geleneğinin çocukluk yıllarında daha çok ilgi gördüğünü, televizyon ve internet teknolojinin yaygınlaşmasıyla geleneğin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.
Mahallelerde bulunan köy odalarının zamanla yıkılmaya başladığını dile getiren Çavuş, şöyle konuştu:
"Mahallelerimizde bulunan ahşap evlerimizi yıktık, onun yerine üst üste apartmanlar diktik ve apartman hayatı bu kültürü yok etti. Bizim dernek olarak içimiz acıyor. Bu kültürün yok olması bir cinayet. Fırsat buldukça gençlerin ve yeni kuşağın bu kültürle tanışması için zaman zaman bu tür etkinlikler yapıyoruz. Bugün onlardan bir tanesini yaptık. Hem tel helva çekimini gençlere gösterdik. Orta oyunları düzenledik. Bugün özellikle çocukları çağırdık onlar bu kültürü hiç yaşamamışlar onlar bu kültürü yaşasın ve devam ettirsin istedik."
-"Köy odası oyunları kültürünü yaşatmamız lazım"
Köy odalarında vakit geçirmek için yöresel orta oyunları oynadıklarına değinen Çavuş, bu geleneğin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.
Çok sayıda yöresel oyunun oluşturulmasına katkı sağladıklarını aktaran Çavuş, "Biz bu yöresel oyunları icat etmedik. Biz bunu atalarımızdan devir aldık. Bizimde bunları yaşatmamız lazım. Derneğimizin kuruluş amacıda bu. Kültürü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Bugün bu gecede bunu yaşatmaya çalıştık. Zaman zaman bu etkinliklerimizi yapıyoruz ve özellikle genç ve çocuklarımızı çağırarak bu kültürü görmelerini istiyoruz." diye konuştu.