Afyonkarahisar'da koyunların zehirlendiği iddiası - Son Dakika

Afyonkarahisar'da koyunların zehirlendiği iddiası

10.11.2020 17:04
Afyonkarahisar'da koyunların zehirlendiği iddiası, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir çiftçiye ait 7 küçükbaş hayvanın zehirlenerek telef edildiği iddia edildi.

Afyonkarahisar'da bir çiftçiye ait 7 küçükbaş hayvanın zehirlenerek telef edildiği iddia edildi.

Alınan bilgilere göre olay, Afyonkarahisar'ın Ataköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mahallede kendilerine ait kırsal alanda hayvancılık yapan Taner Tekin, eve gittikten 20 dakika sonra hayvanlarını kontrol etmek için ahıra girdiğinde koyunlarının telef olduğunu gördü. Olayın ardından emniyete ve Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bilgi veren Tekin, daha sonra hayvanları otlattığı yerde tarım ilacına rastladığını belirtti. Hayvanların sahibi Rabia Tekin yaptığı açıklamada, koyunlarının zehirlendiğinden şüphe ettiğini ifade etti. Tekin şöyle konuştu:

"Hayvanları otlatmadan getirdiğimizden 15-20 dakika sonra eşim kontrol amacıyla tekrar ahıra girmiş ve hayvanların ağızlarından köpük geldiğini görmüş. Bunun üzerine bizden bıçak istedi 3 hayvanı ölmeden kesti. Diğer 4 hayvanımız öldü. Biz zehirlendiğini düşünüyoruz. Şikayette bulunduk şu an için araştırmalar devam ediyor."

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri telef olan hayvanlardan numune alarak Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da koyunların zehirlendiği iddiası
Afyonkarahisar'da koyunların zehirlendiği iddiası

Taner Tekin, Ataköy, Tarım, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da koyunların zehirlendiği iddiası - Son Dakika


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