Afyonkarahisar'da küçükbaş fiyatları düştü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayvan piyasası Kurban Bayramı sonrasında düşüşe geçti.



Şuhut Canlı Hayvan Pazarına gelen küçükbaş hayvan üreticileri, Kurban Bayramının ardından küçükbaş hayvan fiyatlarında düşüş olduğunu belirtti. Üreticiler, satışların yükseldiğini ama yem fiyatlarının bir türlü düşmediği için zor durumlar yaşadıklarını ifade etti. Pazarda küçükbaş hayvan alıcıları ile satıcılar arasında geçen pazarlıklar ise kıran kırana geçerken, fiyatların 500 ile 1000 lira arasında değiştiği öğrenildi.



Küçükbaş hayvan satıcısı Hasan Ünal, "Küçükbaş hayvan fiyatları 500 ile 1000 lira arasında değişiyor. İşlerimiz normal para kazandığımız zaman da oluyor kaybettiğimiz zaman da oluyor. Ben buraya Karaadilli beldesinden geliyorum yemler çok pahalı yem fiyatları hayvancılığı çok etkiliyor. Bugünkü aldığın mal yarına uymuyor. Yemleri yerine göre alıyoruz 1 ton da alıyoruz 5 ton da alıyoruz. Arpanın kilosu şu anda 1500-1600 lira arasında yemin kilosu ise 1000 lira" dedi.



Küçükbaş hayvan üreticisi Bayram Gündüz ise "Yem ve saman fiyatları pahalı hayvan satışları iyi. Alışveriş durumları fena değil ama ortalık ateş pahası. Para kazanıyoruz da yem fiyatlarını ödeyemiyoruz. Koyunu şu anda 1100 liraya verdik zararına" diye konuştu.



Bir diğer küçükbaş hayvan satıcısı Kamber Şahin de şunları söyledi: "İyi günler hayırlı pazarlar şimdiden herkese Şuhut Hayvan Pazarındayız bizde tekelerimizi getirdik. İyi ticaret oluyor pazarda ama biz de bekliyoruz sabahın 6'sından 7'sinden beri. Herkes ekmeğinin peşinde herkese hayırlı pazarlar tekrardan inşallah hayırlı müşteriler verir Allah herkese." - AFYONKARAHİSAR