Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvan Desteği Başvurusu
1 saat önce
Afyonkarahisar Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Serdar Lökçü, 2018 anaç koyun keçi destekleme başvurularını kaçıran yetiştiriciler için sistemin 18-27 Şubat 2019 tarihinde tekrar açılacağını belirtti.
Afyonkarahisar
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Serdar Lökçü, 2018 anaç koyun keçi destekleme başvurularını kaçıran yetiştiriciler için sistemin 18-27 Şubat 2019 tarihinde tekrar açılacağını belirtti.
Afyonkarahisar'daki yetiştiricilere 2017 anaç küçükbaş hayvan desteklemelerinden 12 milyon 500 bin lira ödeme yapıldığını aktaran Lökçü, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Merkez
Birliğimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı, destekleme başvurusu yapamayan küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin talepleri doğrultusunda çalışma başlattı. 2018 yılı anaç koyun keçi desteklemesi başvurularını kaçıran veya başvurmayı unutan yetiştiriciler için Koyun Keçi Bilgi Sistemi'nin 18-27 Şubat 2019 tarihleri arasında tekrar açılması uygun görüldü. Afyonkarahisar'daki küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz, belirlenen tarihlerde destekleme başvurularını birliğin Afyonkarahisar ile Emirdağ
ilçe şubelerine yapabilirler."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:17 Kaynak: AA
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