Stepne lastiğinde 13 kilogram metamfetamin ile yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Stepne lastiğinde 13 kilogram metamfetamin ile yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

29.07.2022 21:11
Stepne lastiğinde 13 kilogram metamfetamin ile yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da kullandıkları arazi aracının stepne lastiğinin içinden 13 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2'si yabancı uyruklu 4 kişi mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da kullandıkları arazi aracının stepne lastiğinin içinden 13 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2'si yabancı uyruklu 4 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolu Karahisar Köprülü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biri arazi aracı olmak üzere iki aracın öncü artçı şeklinde ilerlediğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araçları takibe aldı. Gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra araçları durduran polis ekipleri arama yaptı. Aramada arazi aracının stepne lastiğine köpeğin tepki vermesi üzerine lastik yerinden söküldü. Ardından havası alınan lastik polis tarafından levyeyle janttan söküldü. Sökülen lastiğin içinde ekipler toplam ağırlığı 13 kilogram olan metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu B.Seıdıshırvanı (37), H.Mahmoudıgonbadı (33) ile Türk vatandaşı Z.A. (21) ve İ.A. (41) isimli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede 4 zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Stepne lastiğinde 13 kilogram metamfetamin ile yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Stepne lastiğinde 13 kilogram metamfetamin ile yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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