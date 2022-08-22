Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda 10 kişiye para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda 10 kişiye para cezası

22.08.2022 22:22
Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda 10 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda yakalanan 10 kişiye, 18 bin lira idari para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda yakalanan 10 kişiye, 18 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılana aramada, uyuşturucu madde aparatı, 3 aparat başlığı, 5 uyuşturucu hap, silah kılıfı, tabanca, 6 mermi, şarjör ve pokerde kullanılan 47 pul ele geçirildi.

A.Ç'ye kumar için yer temin etmekten, diğer 9 kişiye ise kumar oynamaktan toplam 18 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarında, C.A'nın "silahlı tehdit ve kasten yaralama", Ş.M'nin "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından ifadeye yönelik aramaları olduğu, İ.A'nın ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda 10 kişiye para cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
22:06 Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
20:09 Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!
19:57 Hafriyat kamyonunun altına giren araç ezildi! Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
19:54 Rus istihbaratı paylaştı! İşte Darya Dugina suikastının arkasındaki isim olan Natalya Vovk'un yeni görüntüleri
19:38 CHP'nin İzmir'de 9 Eylül afişleri, İYİ Parti'den sonra AK Parti'den de tepki çekti: Tarihi bir gaflet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 22:22:38. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda 10 kişiye para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement