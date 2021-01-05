Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 lira ceza - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 lira ceza
05.01.2021 19:59
Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye toplam 14 bin 700 lira para cezası uygulandı.
Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye toplam 14 bin 700 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynadıkları görülen 12 kişiye, toplam 14 bin 700 lira para cezası verildi.
Evin sahibi H.O. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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