Afyonkarahisar'da kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir evde kumar aynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda, evde bulunan 6 kişiye, Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 7 bin 350 lira ceza kesildi, kumar malzemelerine de el konuldu.
"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alınan ev sahibi M.N. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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