Kocaeli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye para cezası - Son Dakika

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Kocaeli'de, bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Kartepe ilçesinde bir evde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Ekiplerce kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 19 kişiye idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.????????