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Afyonkarahisar'da kuraklık hububat rekoltesini düşürdü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kuraklık hububat rekoltesini düşürdü

04.07.2021 12:25
Afyonkarahisar'da kuraklık hububat rekoltesini düşürdü, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da hububat hasadı bir hafta önce arpayla başladı.

AFYONKARAHİSAR'da hububat hasadı bir hafta önce arpayla başladı. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, kuraklık nedeniyle yarı yarıya verim düşüklüğü yaşadıklarını, bu nedenle üreticinin zor durumda olduğunu söyledi.

Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde hububat hasadı geçen hafta arpayla başladı. Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, hasat yapan üreticilerin çalışmalarını inceledi, durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Arpa alım fiyatlarının iyi olduğunu ama üreticinin kuraklık nedeniyle verim düşüklüğü yaşadığını söyleyen Fatma Toptaş, kuraklığın bir milli mesele olarak görülmesi ve yeni destek paketi açıklanarak üreticinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Toptaş, "Bu yıl kuraklıktan dolayı yüzde 100'e varan bir kaybımız var. Kuraklık bir taraftan, dolu bir taraftan ürünlere zarar verdi. Üreticilerimiz zaten bu ürünleri zor şartlarda ekmişlerdi. Üreticilerimiz girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı borçlanarak ekim yapmıştı. Üreticimiz zor durumda, devletimizin kuraklığı bölgesel sorun olmaktan öte milli bir mesele olarak görmesi lazım. Kuraklık için ek bir yardım paketi açıklanması gerekmektedir. Üreticimiz tek başına bu sorunların üstesinden gelmesi mümkün değildir" dedi.

'BİZİ DE ÜRETİCİYİ DE ZORLUYOR'Geçen yıllara oranla rekolte kaybı yaşandığını söyleyen biçerdöver sürücüsü Mehmet Dede, "Rekolte dekara 150 veya 200 kilo geliyor. Hava şartları ve iklim şartları nedeniyle rekolte çok düşük. Bu üreticiyi de zorluyor. Bizi de zorluyor. Üretici dane, saman derdinde. Ürünlerin boyu kısa olduğu için bizim de ne kadar aşağıdan alırsak makinenin taş kapması, arıza yapması an meselesi. Ama Allah'tan gelene yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.'VERİM ÇOK DÜŞÜK'

Kiraladığı tarlanın ücretini karşılamada sıkıntı yaşadığını bildiren arpa üreticisi Mithat Sarıkaya da "Kuraklık nedeniyle verim yok, tarla kirası, gübre fiyatları çok yüksek. Yağışların azlığından dolayı dekarda 150 kilo arpa alıyoruz. Baharda yağışlar olsaydı bu şekilde olmazdı" dedi.


- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da kuraklık hububat rekoltesini düşürdü
Afyonkarahisar'da kuraklık hububat rekoltesini düşürdü
Afyonkarahisar'da kuraklık hububat rekoltesini düşürdü
Afyonkarahisar'da kuraklık hububat rekoltesini düşürdü
Afyonkarahisar'da kuraklık hububat rekoltesini düşürdü

Ziraat Odası, Karahisar, Milli, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kuraklık hububat rekoltesini düşürdü - Son Dakika


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