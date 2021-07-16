AFYONKARAHİSAR - Kurban Bayramı öncesi yolcu hareketliliği başladı - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, Afyonkarahisar Otogarı'nda kısmi yoğunluk oluşturuyor.

Kentteki vatandaşlar, 9 günlük bayram tatilini değerlendirerek memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için terminalden ve internet üzerinden aldıkları biletlerle peronlardaki otobüslerine biniyor.

Afyonkarahisar Otobüs Terminali Müdür Yardımcısı Muhittin Könül, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasından sonra otogardaki yoğunluğun başladığını söyledi.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlara bilet uyarısında bulunan Könül, "Bugünlerde erken bilet temin edilmesi önemli. Arife gününe kadar otogarda yolcu hareketliğinde yoğunluk bekliyoruz. Tabii yoğunluk durumuna göre ek seferler de koymayı planlıyoruz." dedi.

Otobüs firması yetkilisi Ali Yılmaz da arife gününe kadar hareketliliğin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Yılmaz, "Bütün vatandaşlarımızı sağ salim memleketlerine ulaştırmak için 7/24 görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız, biletlerini internetten ve otogardaki bilet satış ofislerimizden temin edebilir. Şimdiden herkese hayırlı yolculuklar ve iyi bayramlar diliyoruz." diye konuştu.