Afyonkarahisar'da kurulan kooperatifte "peluş bebek" üreten kadınlar ev ekonomilerine katkı sunuyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan kooperatifte "peluş bebek" üreten kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla başlatılan Kadın Kültür Evleri Projesi kapsamında kurulan merkezlerde ev kadınları hem eğitim görüyor hem de sosyalleşiyor.

Kurslarda yeni meslekleri öğrenen kadınlardan bazıları, siparişle ürettikleri ürünleri, sosyal medya ile Valilik, kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle kurulacak stantlarda satışını yaparak aile bütçelerine katkıda bulunacak.

Sultandağı Kaymakamı Önder Koç, AA muhabirine, Vali Çiçek koordinesinde bütün ilçelerde Kadın Kültür Evleri bünyesine kadın kooperatifleri kurulduğunu, bu kapsamda Sultandağı'nda kurulan kooperatifte bir araya gelen kadınların da peluş bebek üreterek aile ekonomilerine destek sağladığını bildirdi.

15 bin bebek siparişi

Sultandağı Kadın Kooperatifi Başkanı Şeyma Aldırmaz da kooperatif bünyesinde 6 kadının peluş bebek ürettiğini söyledi.

Günde yaklaşık 150 peluş bebek üretildiğini ifade eden Aldırmaz, "Firmalara genellikle kendi amblemlerinin olduğu, onlara özel maskot bebekler üretiyoruz. Zabıta bebekler, sporcu bebekler, polis ve asker bebekler yapıyoruz. En son Emniyet Genel Müdürlüğüne 1000 polis bebek, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne de 1000 bebek teslim edildi." dedi.

Aldırmaz, Gençlik Spor Bakanlığından 5 bin sporcu bebek, Afyonkarahisar Belediyesi'nden de 1500 zabıta bebek siparişi aldıklarını dile getirerek, toplamda 15 bin bebek siparişi aldıklarını aktardı.

Bu siparişlerin üretiminin sürdüğünü anlatan Aldırmaz, siparişleri karşılamak için kimi zaman hafta sonu da çalıştıklarını belirtti.

Aldırmaz, "Kadınlar burada hem sosyalleşmiş oluyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Pandemide çok sıkılmışlardı. Bu nedenle kadınlara da iyi geldi. Öz güvenleri yerine geldi." diye konuştu.

Peluş bebek üretiminin yanı sıra deri çanta da yaptıklarını ifade eden Aldırmaz, "Bunlara ilave olarak bir de meyve kurutma tesisi projesi hazırladık. Sultandağı meyvecilikle ünlü bir ilçe. Kurutma tesisi yapmayı planlıyoruz. İnşallah destek alabilirsek burada da meyve kurusu üreteceğiz." şeklinde konuştu.

"Kazandığım parayla çocuklarımın eğitimine destek oluyorum"

Kursiyerlerden Sultan Alıcı, Kadın Kültür Evi'nde meslek edinmeleri için kendilerine güzel bir eğitim verildiğini belirtti.

Bu eğitimler sayesinde gelir kazanabilecekleri üretimler yaptıklarını anlatan Alıcı, "Bir bebek yapımı, iç ve dış beden, saç, kulak, ayak yapımı gibi farklı aşamalardan oluşuyor. Aşama aşama dikiliyor. Şu anda maskot bebek çalışıyoruz. 15 parçanın birleşiminden oluşan bir bebek." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden 2 çocuk annesi İlknur Durmuş da daha önce ev hanımı olduğunu, çalışmadığını söyledi.

Kadın Kültür Evi'nde aldığı eğitimin ardından ev ekonomisine katkıda bulunmaya başladığını ifade eden Durmuş, "Kazandığım parayla çocuklarımın eğitimine destek oluyorum. Burada çalışmaktan çok mutluyum. Bize bu fırsatı sunan Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, Sultandağı Kaymakamlığı ile Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz'a teşekkür ederiz." dedi.