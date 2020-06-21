Afyonkarahisar'da kurulan pazar yerinde sosyal mesafeyi yine hiçe saydılar - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kurulan pazar yerinde sosyal mesafeyi yine hiçe saydılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı sonrası kurulan pazar yerinde vatandaşlar alışveriş yaparken sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Şuhut'ta her cumartesi kurulan Şuhut Kapalı Pazar Yeri bu hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağı dolayısıyla bugün kuruldu. Korona virüse (Covid-19) karşı zabıta ekiplerince pazar yerinde önlem alınırken, bir çok vatandaşın mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Zabıta ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymayarak alışverişlerine devam etti.