Afyonkarahisar'da kuyuya düşen 3 koyun ve kaplumbağayı AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Koyunları sahibine teslim eden ekipler, kaplumbağayı da doğaya bıraktı.

AFAD ekibi, ip yardımıyla indikleri kuyudaki 3 koyun ile kaplumbağayı çıkardı.

Balkır da 112'den yardım talebinde bulununca olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da kuyuya düşen 3 koyun ve kaplumbağa, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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