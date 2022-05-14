Afyonkarahisar'da kuyuya düşen yavru köpeği AFAD ekibi kurtardı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kuyuya düşen yavru köpeği AFAD ekibi kurtardı

14.05.2022 16:40
Afyonkarahisar'da kuyuya düşen yavru köpeği AFAD ekibi kurtardı

Afyonkarahisar'da kuyuya düşen yavru köpek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.

Afyonkarahisar'da kuyuya düşen yavru köpek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.

Demirçevre Mahallesi'nde 10 metre yüksekliğinde kuruyan su kuyusuna düşen yavru köpeğin seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, kuyuda mahsur kalan yavru köpeği, kısa sürede merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak, sahibine teslim etti.

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karahisar, Köpek, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kuyuya düşen yavru köpeği AFAD ekibi kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kuyuya düşen yavru köpeği AFAD ekibi kurtardı - Son Dakika
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