Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor

16.12.2020 08:17
Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Çavdarlı köyünde 1964 yılında yol kazısında bulunduktan sonra yurt dışına kaçırılan ve bir müzayedede satılmak istenirken, Türkiye makamlarının devreye girmesiyle 60 yıl sonra yeniden anavatanına getirilen 'Kybele heykeli' Afyonkarahisar'da heyecan yarattı.

AFYONKARAHİSAR'ın Çavdarlı köyünde 1964 yılında yol kazısında bulunduktan sonra yurt dışına kaçırılan ve bir müzayedede satılmak istenirken, Türkiye makamlarının devreye girmesiyle 60 yıl sonra yeniden anavatanına getirilen 'Kybele heykeli' Afyonkarahisar'da heyecan yarattı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, "Tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz çok mutlu, Kybele heykelinin geleceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. Kent halkı da Kybele'nin bir an önce getirilip, sergilenmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'den kaçak yollarla önce İsrail'e götürülen sonra da ABD'de bir müzayede evinde satılmak istenirken bulunan 1700 yıllık Anadolu'nun ana tanrıçası 'Kybele heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu yeniden ana vatanına, bulunduğu topraklara döndü. Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çavdarlı köyünde 1964 yılında yapılan bir yol çalışması sırasında bulunan, tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bir süre sergilendikten sonra Afyonkarahisar'a yeni yapılacak müzeye taşınacak.

KYBELE HEYKELİ, MUAZZAM GÜZELLİKTE'Kybele heykelinin Türkiye'ye getirileceği ve Afyonkarahisar'da sergileneceği haberinin ardından çok mutlu günler yaşadıklarını söyleyen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. Vali Çiçek, "Afyonkarahisar kadim bir şehir. İçerisinde inanılmaz eserler bulunduran bir şehir. 60 yıl önce şehrimizden kaçırılan Kybele heykeli, muazzam güzellikte, zaten birçok hemşehrimiz basında görmüştür, muhteşem güzellikte bir eser. 60 yıl sonra bugün özellikle Kültür ve Turizm Bakanımızın katkılarıyla tekrar ülkemize getirildi ve Afyonkarahisar'a hasretin biteceği günlere sayılı günler kaldı. Heyecanla bunu bekliyoruz, heyecanla Kybele'yi görmek isteyenleri Afyonkarahisar'a bekliyoruz ve bunun gibi birçok eserimizi müzemizde sergiliyoruz. Gerçekten muhteşem eserlerimiz var" dedi.'GELECEĞİ GÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'Afyonkarahisar'ın kültür ve sanat değerlerine çok önem veren bir il olduğunu aktaran Vali Gökmen Çiçek, "O yüzden Kybele heykelinin kaçırılmasının üzüntüsünü sürekli geldiğim günden beri konuşmalarda duyuyordum. Şimdi de sevincini hissediyorum. İnsanlarımızın gündelik hayatında artık konuştukları bir konuydu. Bugün tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz çok mutlu, Kybele heykelinin geleceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.KYBELE HEYKELİ HEYECAN UYANDIRDIKybele heykelinin bulunup Türkiye'ye getirilmesi ve Afyonkarahisar'da sergilenecek olması kent halkında da heyecan yarattı. Afyonkarahisar'daki birçok vatandaş Kybele'yi görmek için sabırsızlanıyor. Afyonkarahisar'da fotoğraf üzerine işletmesi bulunan Kadir Bilgin (37), "Kybele heykelimiz Türkiye'ye tekrar kazandırıldı. Bu konu hakkında onurluyuz, gururluyuz. İstanbul'a geldi. Afyonkarahisar'a da gelmesi için çalışmalar sürüyor. Afyonkarahisar'da da sergilenecek. Devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi sunarız" dedi.'BÖYLE BİR ESERİN GELMESİ HEYECANLANDIRDI BİZİ AÇIKÇASI'Afyonkarahisar'da bilgisayar tamiri işiyle uğraşan Fatih Karakoç (39), eserin Afyonkarahisar'a gelecek olmasından dolayı heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Kybele heykeli 60 yıl sonra ülkemize geldi. Allah razı olsun, ne zamandan sonra böyle bir eserin gelmesi heyecanlandırdı bizi açıkçası. Emeği geçen devlet büyüklerimiz başta olmak üzere herkesten Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Ayrıca Kybele heykelinin Afyonkarahisar'daki müzemizde sergilenmesini istiyoruz. Geldiği zaman biz de heyecanlı olarak gideriz, görürüz. Devlet büyüklerimizden en kısa zamanda gelmesini istiyoruz" diye konuştu.'MÜZEYE GELDİĞİN DE ZİYARET EDECEĞİZ'Afyonkarahisar'da yaşayan ve öğrenci olan Anıl Kılıç (23) da şöyle dedi: "Kybele heykelinin bulunduğunu duyduk. İstanbul'da sergilendikten sonra Afyonkarahisar'a geleceğinden de haberimiz var. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Müzeye geldiğinde ziyaret edeceğiz."YENİ MÜZEDE SERGİLENECEKÖte yandan Afyonkarahisar'da yapımı süren yeni arkeoloji müzesi için 15 Aralık'ta yeni bir ihaleye çıkılacak. İhale sonrasında hızlıca bitirilmesi beklenecek olan yeni müzenin kentteki birçok tarihi esere ev sahipliği yapması bekleniyor. Kybele heykeli de tamamlanmasının ardından Afyonkarahisar'daki bu müzede sergilenecek. Emirdağ'daki Amorium Antik Kenti'nde 1989 yılından bu yana, Dinar'daki Apamia Antik Kenti'nde 2017 yılından bu yana, bu yıl başlayan Bolvadin'deki 3 höyükte kurtarma kazısı gibi kazılardan çıkacak tarihi eserlerin de yer bulacağı yeni müze Kybele heykeli ile daha da prestij kazanacak.BEREKET VE BOLLUĞUN SEMBOLÜ

Prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz havzasında özellikle Anadolu'da bereket ve bolluğun sembolü ve koruyucusu ana tanrıça olarak tapınılan Kybele'nin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini sembolize ediyor. Antik dönem sosyal ve dini yaşamında kişilerin olmuş ya da olmasını diledikleri istekleriyle ilgili ya da inandıkları tanrısal varlığı onurlandırmak üzere tanrı ya da tanrıçalara adak sunarken tanrıyı onurlandırmak üzere tapınaklar ya da kutsal alanlara sunulan materyaller adak objesi olarak değerlendirilirdi. Kişinin sosyal ve ekonomik statüsüne göre adak objeleri, basit bir taş parçasından gösterişli bir heykele kadar farklılık gösterebiliyordu. Sideropolisli Asklepiades'in On iki Tanrı Ana'ya sunduğu, bir adak heykeli olarak tarihte bilinen Kybele'nin yazıt bölümünde, 'Hermeios'un oğlu Sideropolis'li Asklepiades adağı On iki Tanrı Ana'ya dikti' ifadesi yer alıyor. Türkiye'den 1970'li yıllarda İsrail'e kaçırılan Kybele heykelinin, tipolojik özelliği, kullanılan mermerin cinsi, işçiliği ve yazıtından edinilen bilgiler ışığında kuvvetle Anadolu kökenli olduğu anlaşılıyor.


Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor
Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor
Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor
Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor
Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor
Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor
Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor

Çavdarlı, Türkiye, Kybele, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor - Son Dakika


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