AFYONKARAHİSAR - LGS'de tam puan alan öğrenci başarısının sırrını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - LGS'de tam puan alan öğrenci başarısının sırrını açıkladı

30.06.2022 16:10

Afyonkarahisar'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Onur Yılmaz, başarısının sırrını bol test çözmeye bağladı.

Afyonkarahisar'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Onur Yılmaz, başarısının sırrını bol test çözmeye bağladı.

Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencisi Yılmaz, AA muhabirine, LGS'ye hazırlanmaya erken başlamasının başarısında önemli katkısı olduğunu söyledi.

Günde 100-150 test çözerek çalıştığını anlatan Yılmaz, "Test sayısını yıl sonuna doğru 300-400'e çıkardım. Ben biraz fazla test çözdüm. LGS'ye girecek arkadaşlara da test çözmelerini ve deneme sınavı yapmalarını öneriyorum." dedi.

Yılmaz, sınav süresince her hafta dinlenmek amacıyla sosyal etkinliklerini yaptığını vurguladı.

LGS'de 500 tam puan aldığı için mutlu olduğunu aktaran Yılmaz, "Başarımda ailem ve okuldaki öğretmenlerimin çok büyük katkısı oldu. Bu süreçte bana desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. 2023'te sınava girecek arkadaşlara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Baba İbrahim Yılmaz da LGS'de 500 tam puan alan oğlu Onur'la gurur duyduğunu belirterek, "Sınava hazırlanan oğluma hiçbir zaman ders çalış diye baskı yapmadık. Onur, kendi kararlarını almasını bildi. Ne zaman ders çalışacağını, gezeceğini ve sosyal etkinliklere katılacağını kendisi belirledi. Biz de anne ve baba olarak her zaman yanında olduk." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ile Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Bülent Seyrekli, LGS'de başarı gösteren Onur Yılmaz'ı ödüllendireceği bildirildi.

YORUMLAR
500
LGS'den tam puan alan Muhammed'in sırrı düzenli çalışma LGS'den tam puan alan Muhammed'in sırrı düzenli çalışma 2 öğrenci LGS sınavından tam puan aldı 2 öğrenci LGS sınavından tam puan aldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - LGS'de tam puan alan öğrenci başarısının sırrını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:10 İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:35:54. #1.11#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - LGS'de tam puan alan öğrenci başarısının sırrını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement