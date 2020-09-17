Afyonkarahisar'da lunaparkta kumar operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir lunaparka düzenlenen operasyonda kumar oynandığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'ndeki lunaparkta kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, lunaparka düzenlediği operasyonda, işletme sahibi N.Y. ile lunapark çalışanları M.D, Ö.A, E.E. ve R.E'yi gözaltına aldı.

N.Y, M.D. ve Ö.A. hakkında "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatılırken, ifadelerinin ardından serbest bırakılan E.E. ile R.E'ye de 2 bin 500 lira para cezası uygulandı.