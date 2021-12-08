Afyonkarahisar'da markete giren atmacayı AKUT ekibi yakaladı - Son Dakika

İhbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile AKUT ekipleri, markete ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Harbiş Mahallesi'ndeki bir markete yırtıcı bir kuşun girdiğini gören çalışanlar, durumu 112'ye bildirdi.

Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi