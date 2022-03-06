Afyonkarahisar'da marketlerde fahiş fiyat denetimleri - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da marketlerde fahiş fiyat denetimleri

06.03.2022 17:24
Afyonkarahisar'da marketlerde fahiş fiyat denetimleri

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde ürünlerde fahiş fiyat ile satışlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde ürünlerde fahiş fiyat ile satışlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Kent genelindeki marketlerde denetim yapan ekipler, market raflarındaki etiketleri inceleyerek aşırı fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yaptı ayrıca market depolarını kontrol etti.

Zabıta ekipleri tarafından daha önce yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile mevcut fiyatlar karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmeler için, yasal işlem başlatılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Ayrıca belediyeden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin kendi sorumluluk sahalarında gün ve saat belirlemeden ani denetimler yaparak haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalışırken, vatandaşların da bu tür şikayetleri olduğu takdirde Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğüne başvurabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

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Karahisar, Ticaret, Market, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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