Afyonkarahisar'da maske takmayan 11 kişiye 9 bin 900 lira ceza verildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da maske takmayan 11 kişiye 9 bin 900 lira ceza verildi

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 11 kişiye, toplam 9 bin 900 lira ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da maske takmayan 11 kişiye 9 bin 900 lira ceza verildi, System.String[]

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 11 kişiye, toplam 9 bin 900 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, kentteki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 11 kişiye, toplam 9 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler ayrıca Eşrefpaşa Mahallesi, Şeyh Şamil Bulvarı, Günsazak Bulvarı ve Demirçiler Çarşısı'nda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan üç araç ile durumundan şüphelenilen yayanın üzerinde yaptığı aramada, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 7 mermi ele geçirdi.

Polis ekipleri, araçlardaki M.Ç.K, S.D, O.G. ile yaya H.B. hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Emniyet Müdürlüğü, motosikletli, Silah, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da maske takmayan 11 kişiye 9 bin 900 lira ceza verildi - Son Dakika

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