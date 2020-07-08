Afyonkarahisar'da maske takmayan 19 kişiye 17 bin 100 lira ceza - Son Dakika

Ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde yaptıkları kontrollerde, maske takmayan 19 kişiye, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca toplam 17 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu kentte, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 19 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 17 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

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