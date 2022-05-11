AFYONKARAHİSAR - Matkabın içine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Matkabın içine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı

11.05.2022 15:42

Afyonkarahisar'da matkabın içinde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da matkabın içinde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda, dedektör köpekle arama yapıldı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine matkabın içine gizlenmiş 78 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polis, İ.K. ile C.P'yi gözaltına aldı.

AFYONKARAHİSAR - Matkabın içine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı
AFYONKARAHİSAR - Matkabın içine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı
AFYONKARAHİSAR - Matkabın içine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı
AFYONKARAHİSAR - Matkabın içine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı

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Şarjlı matkabın bataryasının içerisinden uyuşturucu çıktı Şarjlı matkabın bataryasının içerisinden uyuşturucu çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Matkabın içine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Matkabın içine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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