Afyonkarahisar'da matkabın içinde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda, dedektör köpekle arama yapıldı.
Köpeğin tepki vermesi üzerine matkabın içine gizlenmiş 78 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polis, İ.K. ile C.P'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AFYONKARAHİSAR - Matkabın içine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika