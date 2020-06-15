Afyonkarahisar'da mayıs ayında 422 konut satıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 azalarak 422 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü'nden konut satış rakamlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'da mayıs ayında 422 konut satışı gerçekleştiği belirtildi.

Açıklanan verilere göre, geçen yılın mayıs ayında 555 konut satışı gerçekleşirken, satışlar yüzde 24 oranında düştü.

Mayıs ayında gerçekleşen 422 konut satışının 148'i yeni konut satışı olurken, 274'ü ise ikinci el konut satışı olarak gerçekleşti.

Konut satışlarındaki düşüş, geçen yılın ilk beş ayı ile bu yılın ilk beş aylık satış rakamlarına da yansıdı. Geçen yılın ilk beş ayında 3 bin 31 konut satışı gerçekleşirken, 2020 yılının beş ayında ise 2 bin 936 konut satışı yapıldı.