Afyonkarahisar'da Mehmet Akif İnan'ı anma programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Mehmet Akif İnan'ı anma programı düzenlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Mehmet Akif İnan'ı anma programı düzenlendi

17 dakika önce

Afyonkarahisar Eğitimciler Birliği Sendikası 2. Nolu Şubesince, Mehmet Akif İnan'ı anma ve Eğitim Bir-Sen'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Mehmet Akif İnan'ı anma programı düzenlendi, System.String[]

Afyonkarahisar Eğitimciler Birliği Sendikası 2. Nolu Şubesince, Mehmet Akif İnan'ı anma ve Eğitim Bir-Sen'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Termal bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, merhum kurucu genel başkanları ve şair Mehmet Akif İnan'ın sesi gür ve sözü dinlenen güzel bir insan olduğunu söyledi.

İnan'ın gittiği her yere rengini ve kokusunu kattığını dile getiren Yayla, "Bu toprakların değerlerini herkese anlatmaya gayret eden bir üstattı. Daha gençlik yıllarında yazıya ve fikre önem veren ve bu milletin dertleriyle dertlenen birisiydi. Batı'yı iyi bilir, şiiri iyi yazar ve kalemi güçlü birisiydi. Rahmetli İnan, bu yönleriyle ülkemizde topluma yön veren düşünceleriyle öne çıktı." dedi.

Hasan Yalçın Yayla, kurucu genel başkanları İnan'ın, kendilerine vesayet odakları ile özlük hakları için mücadeleyi miras bıraktığını vurguladı.

Yayla, "Sendikacılık hizipçilik değildir. Sendikacılık yanlış yapanın gözardı edildiği bir iş değildir. Haksızlığa uğrayan bir kişi için de mücadele etmektir. İşte biz sendikal mücadelemizi bu alana oturtmuş durumdayız. Biz, elde ettiğimiz kazanımlarımızı da örgütlü mücadelemizle hayata geçirdik." diye konuştu.

Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mustafa Arslan da sendikalarının, derdi ve sevdası olanların bir araya gelmesiyle oluştuğunu anlattı.

Eğitim Bir-Sen'in bir vefa hareketi olduğuna dikkat çeken Arslan, "Bu yürüdüğümüz yolda, emeğiyle ve alın teriyle mücadele eden herkesten Allah, razı olsun. İnşallah, birlik ve beraberliğimiz uzun yıllar devam edecek." ifadesini kullandı.

Eğitim Bir-Sen 2. Nolu Şube Başkanı Mustafa İşbilir ise kurucu genel başkanları İnan'ın her zaman mazlumun yanında zalimin karşısında olduğunu belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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