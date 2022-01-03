Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında karayolundaki gizli buzlanmadan dolayı kaza yapan tır sürücüsü yaralandı.
Mehmet K. yönetimindeki 03 RK 161 plakalı mermer yüklü tır, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Başağaç rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyerlere çarparak yan yattı.
Olay yerine ambulans, itfaiye ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan tır şoförü Mehmet K'yi sağlık ekipleri ayakta tedavi etti.
Çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılan tır, otoparka çekildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AFYONKARAHİSAR - Mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika