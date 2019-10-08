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Afyonkarahisar'da mesirelik alanda bulunan kadın cesedi

25 dakika önce

Afyonkarahisar'da mesirelik alanda kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da mesirelik alanda bulunan kadın cesedi, System.String[]

Afyonkarahisar'da mesirelik alanda kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kanlıca Mahallesi Hıdırlık mesire alanında bulunan ve başına aldığı darbeyle öldürüldüğü belirlenen Huriye Helvacı'nın (53) katil zanlısı olarak gözaltına alınan Seydi I.'nın (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Şüpheli Seydi I.'nın Huriye Helvacı ile arasında para mevzusundan dolayı tartıştığı, olayın büyümesinden sonra başına taşla vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Hıdırlık mesirelik alanında dün kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunmuş, ceset otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Otopsinin ardından kadının kimliğinin Huriye Helvacı olduğunu tespit eden polis ekipleri, katil zanlısı olarak Seydi I.'yı gözaltına almıştı.

Huriye, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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